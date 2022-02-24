Футбол не важливий під час пекла! Збірна Швеції не хоче їхати до Росії

Швеція підтримала Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Шведського футбольного союзу Карл-Ерік Нільссон не уявляє собі варіанта проведення в Росії матчів плей-офф ЧС-2022. Причина різкої заяви – вторгнення російських військ в Україну.

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24 березня у Москві заплановано півфінальний стиковий матч між збірними Росії та Польщі. Переможець цього протистояння зустрінеться із найсильнішим у парі Швеція – Чехія, щоб визначити володаря путівки на чемпіонат світу.

Якщо збірні Росії та Швеції виграють свої матчі, то вони зустрінуться у Москві 29 березня.

"Коли ми прокинулися сьогодні вранці, то подумали, що немає жодного бажання грати в Росії. Наші думки звернені до наших друзів в Україні через ситуацію, в якій вони опинилися сьогодні. Це жахливо. Футбол слід розглядати як щось менш важливе серед цього пекла", – заявив Нільссон.

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донеччині". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.