Футбол не важен во время ада! Сборная Швеции не хочет ехать в Россию

Швеция поддержала Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон не представляет себе варианта проведения в России матчей плей-офф ЧМ-2022. Причина резкого заявления – вторжение российских войск в Украину.

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24 марта в Москве запланирован полуфинальный стыковой матч между сборными России и Польши. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Швеция – Чехия, чтобы определить обладателя путевки на чемпионат мира.

Если сборные России и Швеции выиграют свои матчи, то они встретятся в Москве 29 марта.

"Когда мы проснулись сегодня утром, то подумали, что нет абсолютно никакого желания играть в России. Наши мысли обращены к нашим друзьям в Украине из-за ситуации, в которой они оказались сегодня. Это ужасно. Футбол следует рассматривать как нечто менее важное посреди этого ада", – заявил Нильссон.

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.