8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
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Динамо --
Ингулец --
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Шахтер --
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Александрия --
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Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Футбол не важен во время ада! Сборная Швеции не хочет ехать в Россию

Андрей Трофимов
24 февраля, 15:07
Руководитель шведского футбола поддержал Украину после нападения России, Карл-Эрик Нильссон не хочет ехать в Москву на стыковые матчи ЧМ-2022

Швеция поддержала Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон не представляет себе варианта проведения в России матчей плей-офф ЧМ-2022. Причина резкого заявления – вторжение российских войск в Украину.

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24 марта в Москве запланирован полуфинальный стыковой матч между сборными России и Польши. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Швеция – Чехия, чтобы определить обладателя путевки на чемпионат мира.

Если сборные России и Швеции выиграют свои матчи, то они встретятся в Москве 29 марта.

"Когда мы проснулись сегодня утром, то подумали, что нет абсолютно никакого желания играть в России.

Наши мысли обращены к нашим друзьям в Украине из-за ситуации, в которой они оказались сегодня. Это ужасно. Футбол следует рассматривать как нечто менее важное посреди этого ада", – заявил Нильссон.

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.