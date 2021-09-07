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18 вересня 00:00
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Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Французький ветеран кращий за скандального динамівця. Легендарный "Шрам" знайшов собі нову команду

Сергій Шаховець
7 вересня, 10:40
Франк Рібері не збирається завершувати кар'єру і продовжить свої виступи в Серії А

Франк Рібері став гравцем Салернітани / Фото: офіційний сайт "Салернітани"

Знаменитий півзахисник збірної Франції Франк Рібері на правах вільного агента перейшов у Салернітану, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

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38-річний футболіст успішно пройшов медогляд і підписав контракт на один сезон з можливістю продовжити ще на рік.

У минулому сезоні "Обличчя зі шрамом", як називають Рібері, виступав за Фіорентину, у складі якої зіграв 30 матчів, забив 2 голи і зробив 7 асистів.

Новий клуб Рібері невдало стартував у Серії А, зазнавши двох поразок від Болоньї і Роми. Посилившись таким досвідченим гравцем, Салернітана розраховує поліпшити своє турнірне становище.

/ Фото: AFP

Нагадаємо, що раніше італійський клуб був зацікавлений у трансфері динамівця Жерсона Родрігеса, але в підсумку скандального люксембуржця взяв в оренду французький клуб Труа.

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