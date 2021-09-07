8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Французский ветеран лучше скандального динамовца. Легендарный "Шрам" нашел себе новую команду

Сергей Шаховец
7 сентября, 10:40
Франк Рибери не собирается завершать карьеру и продолжит свои выступления в Серии А

Франк Рибери стал игроком Салернитаны / Фото: официальный сайт "Салернитаны"

Знаменитый полузащитник сборной Франции Франк Рибери на правах свободного агента перешел в Салернитану, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Читайте также: "У меня спущенные штаны": звезда футбола показала разгромленный ворами дом

38-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт на один сезон с возможность продлить еще на год.

В минувшем сезоне "Лицо со шрамом", как называют Рибери, выступал за Фиорентину, в составе которой сыграл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Новый клуб Рибери неудачно стартовал в Серии А, потерпев два поражения от Болоньи и Ромы. Усилившись таким опытным игроком, Салернитана рассчитывает улучшить свое турнирное положение.

Рибери поставил подножку Роналду / Фото: AFP

Напомним, что ранее итальянский клуб был заинтересован в трансфере динамовца Жерсона Родригеса, но в итоге скандального люксембуржца взял в аренду французский клуб Труа.

Реклама