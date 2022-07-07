Французькі "доги" зібрали гуманітарну допомогу для Харкова – названо обсяги

Лілль відправить допомогу зруйнованому Харкову

Весь цивілізований світ спорту допомагає Україні у війні із російськими фашистами. Люди підтримують нашу країну інформаційно, а також у гуманітарному та фінансовому плані.

Допомогти українцям вирішив і французький футбольний клуб Лілль. Команда зібрала солідну гуманітарну допомогу завдяки вболівальникам, гравцям, персоналу та спонсорам ФК.

Реклама

Читайте також: Російський коментатор зібрав 9 тисяч доларів на допомогу українським біженцям

Всі товари Лілль передасть до Харкова для допомоги місцевим жителям, які сильно постраждали від обстрілу окупантів. За оцінками клубу, гуманітарна допомога розрахована приблизно на 25 тисяч людей.

Нагадаємо, що "доги" стали чемпіонами Франції у сезоні 2020/2021, проте минулий чемпіонат закінчили аж на 10 місці. Цього літа тренером Лілля був призначений Паулу Фонсека, який із 2016 по 2019 роки очолював Шахтар.