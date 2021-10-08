Форвард Динамо забив гол Бразилії – це його перший м'яч за збірну (відео)

Ерік Рамірес забив дебютний гол за збірну Венесуели / Фото: Getty Images

Втім, цього м'яча Венесуелі не вистачило, щоб зачепитися за очки – бразильці пропустили три голи в другому таймі і зазнали поразки 1:3.

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Огляд матчу Венесуела – Бразилія

Бразилія здобула дев'яту перемогу в дев'ятому матчі відбору на катарський мундіаль, а ось на рахунку Венесуели всього одна перемога і останнє місце в турнірній таблиці.

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До речі, з самим Рамірес склалася цікава ситуація. Венесуелець підхопив коронавірус під час вересневого збору національної команди і змушений був залишитися на батьківщині на карантині.

Наприкінці вересня він повернувся в Україну, але за Динамо так і не зіграв. А зараз знову відправився до Венесуели. Всього за киян на його рахунку два матчі і один м'яч.