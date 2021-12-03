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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Ліверпуль --
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Динамо --
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Форвард Динамо замість Серії А поїде до Румунії

Сергій Шаховець
3 грудня, 17:26
Лідер чемпіонату Румунії клуб ЧФР готовий підписати Владислава Супрягу у зимове трансферне вікно

Супряга взимку змінить київську прописку на румунську / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент ЧФР Іоан Варга хоче посилити свою команду на наступний сезон та близький до підписання орендної угоди з 21-річним нападником Динамо, повідомляє PlaySport.ro.

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Владислав Супряга останнім часом втратив довіру головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу, який готовий розлучитися з молодим форвардом.

За даними джерела, Супряга перебереться до ЧФР на правах оренди терміном на один рік, після чого румунський клуб отримає право викупу контракту динамівця за 7 мільйонів євро.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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У складі чемпіона Румунії Владислав отримуватиме 25 тисяч євро на місяць .

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Супряга зіграв лише у шести матчах і результативними діями не може похвалитися.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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За даними Transfermarkt, вартість гравця Динамо становить 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Владислав Супряга в літнє міжсезоння міг покинути київське Динамо і перейти в один із клубів Серії А. Але в результаті через завищену ціну 21-річний нападник залишився у столиці України.