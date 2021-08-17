Так не діставайся же ти нікому! Трансфер Супряги знову зірвався

Нападник Динамо був уже однією ногою в італійській Сампдорії, проте переговори про перехід гравця до клубу з Генуї знову зайшли в глухий кут

/ Фото: Getty Images

Як повідомляє TMW, Динамо і Сампдорія розірвали угоду щодо оренди 21-річного Владислава Супряги з правом викупу.

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За даними джерела, 16 серпня власник Сампдорії Массімо Ферреро провів переговори з президентом Динамо Ігорем Суркісом, але вони виявилися безуспішними.

А нової домовленості між клубами немає.

Раніше повідомлялося, що Сампдорія заплатить Динамо 1,5 млн євро за річну оренду Супряги з можливістю подальшого викупу за 7 млн євро.

До цього Супрягу сватали до Удінезе.

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Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, в складі молодіжної збірної України Супряга став чемпіоном світу-2019.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Однак у Динамо нападник, якого називали "другим Шевченком", так і не розкрився.