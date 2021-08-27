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Фонсека несподівано повернувся в Україну і поїхав на лінію розмежування

Сергій Шаховець
27 серпня, 15:56
Колишній тренер донецького Шахтаря приїхав в Україну і відвідав соціальний проєкт "Давай, грай!" в Торецьку

Паулу Фонсека відвідав тренування "Давай, грай!" в зоні розмежування / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека відвідав тренування "Давай, грай!" .



У Торецьку Донецької області, на лінії розмежування, в соціальному проекті клубу беруть участь понад 80 хлопчиків і дівчаток.



Діти дуже зраділи несподіваному візиту екс-наставника "померанчево-чорних".

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Паулу Фонсека поспілкувався з ними, роздав автографи і зробив фото на пам'ять з усіма охочими.

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