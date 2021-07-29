Фінський облом в Полтаві: Ворскла драматично вилітає з Ліги Конференцій

Команда Юрія Максимова знову упустила перемогу над КуПСом і поплатилася за це в овертаймі

Ворскла залишає Лігу Конференцій / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Сьогодні Ворскла провела матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти команди КуПС. Поєдинок у Фінляндії завершився нічиєю з голом господарі на 90+6 хвилині.

Через скасування правила виїзного гола полтавцям необхідно було здобувати перемогу для проходу далі. У першому таймі гра була приблизно рівною, проте на відміну від гостей команда Юрія Максимова не била в створ воріт суперника.

Спека почалася відразу після перерви. Руслан Степанюк втік в контратаку і знайшов в чужому майданчику Олів'є Тілля. Гравець збірної Люксембургу виринув з-під захисника і пробив воротаря КуПСа.

Правда, святкували господарі аж одну хвилину. У першій же атаці після розводу з центру поля Удо прорвався по флангу, залишивши на газоні Бондаренка, і видав, здавалося б, невдалий пас в центр назад.

Втім, Себбан підхопив м'яч і зряче вистрілив у "дев'ятку" воріт Різника. Воротар Ворскли виявився безсилим перед таким точним ударом.

Пропущений гол підштовхував полтавців до атак і одна з них принесла результат. Після кутового Пердута зробив точний закид у карний майданчик, де ніхто не завадив Скляру головою відправити м'яч у сітку.

Здавалося, що на черговий камбек у КуПСа вже не було моральних сил, полтавці були ближче до більш великої перемоги. Втім, в кінцівці Ворскла знову розслабилася і також, як і в Фінляндії, упустила перемогу в компенсований час.

Метушня в обороні дозволила Ніссілі зряче пробити в кут, проте господарів врятувала стійка. Однак ненадовго. М'яч підхопив Себбан і прострілив назад на неприкритого фіна, який розстріляв Різника і перевів матч в овертайм.

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Там же українську команду сильно підвів Кушніренко, який проводив свій дебютний матч за команду. Гравець прямою ногою на рівному місці влетів в Узочокво і побачив перед собою червону картку.

Цим гості і скористалися, кинувшись в атаку. У підсумку на 111 хвилині фіни забили жаданий гол. Після дальнього навісу від Боатенга ніхто не прикрив Рангеля, який з кількох метрів забив переможний гол. Фізичних сил на камбек в меншості у господарів не вистачило.

В результаті Ворскла не проходить фінський кордон і залишає Лігу Конференцій. Наступним суперником КуПСа стане казахська Астана або грецький Аріс. А від України в турнірі залишається лише Колос, який в третьому раунді кваліфікації буде грати з Шахтарем із Караганди.

Ворскла – КуПС 2:3

Голи: Тілль, 48, Скляр, 55 – Себбан, 49, Ніссіла, 90 + 3, Рангел, 111.

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков (Луїзао, 106), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушніренко, 79) – Тілль, Пуцлін (Челядін, 63), Скляр (Яворський, 72) – Кане (Пешич, 106), Степанюк (Вакула, 106).

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен (Рангель, 63), Тойвомакі, Томас (Хейнонен, 86), Каррілло (Хаарала, 81) – Узочокво, Попович (Ніссіла, 63), Боатенг, Себбан – Удо, Ікауніек.

Попередження: Степанюк, Пердута, Тамм – Хямяляйнен, Ніссіла, Рангель, Удо.

Вилучення: Кушніренко.