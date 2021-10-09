Фінляндія – Україна: відео голів та огляд матчу

Фінляндія vs Україна / Фото: Reuters

У суботу, 9 жовтня, збірна України здобула свою першу перемогу у відборі на ЧС-2022. У Гельсінкі команда Олександра Петракова обіграла Фінляндію 2:1 і підвищила свої шанси на потрапляння до плей-оф за вихід на мундіаль.

ФІНЛЯНДІЯ – УКРАЇНА – 1:2

Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

ОГЛЯД МАТЧУ

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Відео гола Ярмоленка

Відео гола Пуккі

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Відео гола Яремчука

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Нагадаємо, всі п'ять попередніх матчів України у відборі на ЧС-2022 завершилися внічию.

Ця перемога повернула Україні другий рядок у групі D, що дає перепустку до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Тепер нашій команді потрібно виграти два поєдинки відбору з Боснією і Герцеговиною.

Але українцям може вистачити і менше, ніж шість очок, в останніх іграх, якщо будуть очкові втрати у Фінляндії.

Решта матчів групи D

12 жовтня

Україна – Боснія і Герцеговина

Казахстан – Фінляндія

13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія

Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна

Фінляндія – Франція