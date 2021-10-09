Фінляндія – Україна: відео голів та огляд матчу

Фінляндія vs Україна / Фото: Reuters
У суботу, 9 жовтня, збірна України здобула свою першу перемогу у відборі на ЧС-2022. У Гельсінкі команда Олександра Петракова обіграла Фінляндію 2:1 і підвищила свої шанси на потрапляння до плей-оф за вихід на мундіаль.
ФІНЛЯНДІЯ – УКРАЇНА – 1:2
Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
ОГЛЯД МАТЧУ
Відео гола Ярмоленка
Відео гола Пуккі
Відео гола Яремчука
Нагадаємо, всі п'ять попередніх матчів України у відборі на ЧС-2022 завершилися внічию.
Ця перемога повернула Україні другий рядок у групі D, що дає перепустку до плей-оф за вихід на ЧС-2022. Тепер нашій команді потрібно виграти два поєдинки відбору з Боснією і Герцеговиною.
Але українцям може вистачити і менше, ніж шість очок, в останніх іграх, якщо будуть очкові втрати у Фінляндії.
Решта матчів групи D
12 жовтня
Україна – Боснія і Герцеговина
Казахстан – Фінляндія
13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція