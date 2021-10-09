Финляндия – Украина: видео голов матча

Финляндия vs Украина / Фото: Reuters

В субботу, 9 октября, сборная Украины проводит ключевой матч в борьбе за второе место в группе и попадание в плей-офф за выход на мундиаль-2022. В Хельсинки команде Александра Петракова противостоит Финляндия. Онлайн Финляндия – Украина доступен на нашем сайте.

Прямая трансляция матча Финляндия – Украина – на OLL.TV.

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ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА – 1:2

Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Видео гола Ярмоленко

Видео гола Пукки

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Матч Финляндия – Украина продолжается. Идет первый тайм. Счет – 2:1 в пользу нашей сборной...

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Напомним, все пять предыдущих матчей Украины в отборе на ЧМ-2022 завершились вничью.

Ранее в субботу Босния и Герцеговина обыграла на выезде Казахстан 2:0, выйдя на второе место в нашей группе.