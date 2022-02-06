Фігурист із Києва пояснив російським ЗМІ, чому не розмовляє з ними російською

Іван Шмуратко / Фото: Getty Images

20-річний українець Іван Шмуратко раніше на Олімпіаді у Пекіні не піймався на провокацію російських журналістів. На запитання кореспондента Матч ТБ російською мовою Шмуратко почав відповідати англійською. Хоча від нього хотіли почути відповідь російською.

Тепер Шмуратко пояснив, чому так вчинив.

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"Якщо у вас є питання про фігурне катання чи про мене, то я відкритий. Якщо я потрібний для того, щоб хайпанути… Я поважаю журналістів. Спілкування з вами – частина роботи спортсмена. Якщо спортсмен дає інтерв'ю, він поважає журналістів. Якщо преса не поважає спортсмена, а він ще й на бігу, це дуже неприємно. Може, було якесь непорозуміння, але мені не сподобалося, як багато вилили на мене".

"Це моє бажання. Ви написали – "українські фігуристи не говорять". Я такого не казав. Я сказав, що я – український фігурист. Я розмовляю українською та англійською, бо тут міжнародна преса, я українець", – сказав українською мовою Шмуратко в інтерв'ю російському виданню Спорт-Експрес.

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Нагадаємо, через позитивний тест на коронавірус Шмуратко пропустив командний турнір фігуристів на Олімпіаді в Пекіні, але вже здав негативний, тому зможе виступити в індивідуальних змаганнях 8 та 10 лютого.