ФІФА покарала англійських грандів. Вони не відпускали футболістів до збірної Бразилії

Фред раніше грав у чемпіонаті України / Фото: AFP

Міжнародна федерація футболу наклала санкції на п'ять англійських клубів – Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі і Лідс. Вони відмовлялися відпускати гравців у збірну Бразилії.

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Бразильська конфедерація футболу поскаржилася в ФІФА на англійські команди. Вони не відпустили вісім футболістів на відбіркові матчі ЧС-2022.

Клуби англійської Прем'єр-ліги відмовилися відпускати гравців у збірну Бразилії, оскільки країна перебуває в "червоній зоні". Тобто після повернення з неї до Великої Британії гравці були б зобов'язані відбувати 10-денний карантин.

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Отже, з 10 по 14 вересня, згідно із санкціями ФІФА, не можуть грати Роберто Фірміно, Фабіньо і Аліссон (всі – Ліверпуль), Едерсон і Габріел Жезус (обидва – Манчестер Сіті), Фред (Манчестер Юнайтед), Тьяго Сілва (Челсі) та Рафінья (Лідс).

На ці дати якраз заплановано тур АПЛ: Лідс зіграє з Ліверпулем, МЮ приймає Ньюкасл, Челсі зіграє проти Астон Вілли, а МанСіті відправиться в гості до Лестера.

Раніше ми писали, що поліція не розслідуватиме порушення карантину футболістами збірної Аргентини.