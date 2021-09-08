8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

ФІФА покарала англійських грандів. Вони не відпускали футболістів до збірної Бразилії

Любомир Луканюк
8 вересня, 16:34
Вісім футболістів з Ліверпуля, МанСіті, МЮ, Лідса і Челсі змушені будуть пропустити наступний тур АПЛ через те, що не поїхали в національну команду

Фред раніше грав у чемпіонаті України / Фото: AFP

Міжнародна федерація футболу наклала санкції на п'ять англійських клубів – Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі і Лідс. Вони відмовлялися відпускати гравців у збірну Бразилії.

Читайте також: Скандал у відборі на ЧС-2022: Матч Бразилії проти Аргентини зірвали поліцейські

Бразильська конфедерація футболу поскаржилася в ФІФА на англійські команди. Вони не відпустили вісім футболістів на відбіркові матчі ЧС-2022.

Клуби англійської Прем'єр-ліги відмовилися відпускати гравців у збірну Бразилії, оскільки країна перебуває в "червоній зоні". Тобто після повернення з неї до Великої Британії гравці були б зобов'язані відбувати 10-денний карантин.

Реклама

Отже, з 10 по 14 вересня, згідно із санкціями ФІФА, не можуть грати Роберто Фірміно, Фабіньо і Аліссон (всі – Ліверпуль), Едерсон і Габріел Жезус (обидва – Манчестер Сіті), Фред (Манчестер Юнайтед), Тьяго Сілва (Челсі) та Рафінья (Лідс).

На ці дати якраз заплановано тур АПЛ: Лідс зіграє з Ліверпулем, МЮ приймає Ньюкасл, Челсі зіграє проти Астон Вілли, а МанСіті відправиться в гості до Лестера.

Раніше ми писали, що поліція не розслідуватиме порушення карантину футболістами збірної Аргентини.

Реклама