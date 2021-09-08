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Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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ФИФА наказала английских грандов. Они не отпускали футболистов в сборную Бразилии

Любомир Луканюк
8 сентября, 16:34
Восемь футболистов из Ливерпуля, МанСити, МЮ, Лидса и Челси вынуждены будут пропустить следующий тур АПЛ из-за того, что не поехали в национальную команду

Фред ранее играл в чемпионате Украины / Фото: AFP

Международная федерация футбола наложила санкции на пять английских клубов – Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Лидс. Они отказывались отпускать игроков в сборную Бразилии.

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Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на английские команды. Они не отпустили восемь футболистов на отборочные матчи ЧМ-2022.

Клубы английской Премьер-лиги отказались отпускать игроков в сборную Бразилии, поскольку страна находится в красной зоне. То есть по возвращении из нее в Великобританию игроки были бы обязаны отбывать 10-дневный карантин.

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Таким образом, с 10 по 14 сентября, согласно санкциям ФИФА, не могут играть Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссон (все – Ливерпуль), Эдерсон и Габриэл Жезус (оба – Манчестер Сити), Фред (Манчестер Юнайтед), Тьяго Силва (Челси) и Рафинья (Лидс).

На эти даты как раз запланирован тур АПЛ: Лидс сыграет с Ливерпулем, МЮ принимает Ньюкасл, Челси сыграет против Астон Виллы, а МанСити отправится в гости к Лестеру.

Ранее мы писали, что полиция не будет расследовать нарушение карантина футболистами сборной Аргентины.

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