ФІДЕ знаходиться під ковпаком у КДБ. Заява чемпіона світу

Гарри Каспаров / Фото: Facebook Гарии Каспарова

Росія давно використовує спорт у гібридній війні проти цивілізованого світу. Всім відомо про застосування допінгу російськими спортсменами, яке було погоджено на державному рівні. Корумпування керівників спортивних організацій – це все важелі впливу спецслужб РФ.

Ще про один метод контролю над міжнародними федераціями повідомив 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. Опозиційний політик нещодавно заявив, що російські спецслужби багато років контролюють ФІДЕ через президентів федерації.

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"Секретних служб багато, але ФІДЕ контролюється КДБ, так було і так є. Федерація контролюється росіянами через різних президентів – від Флоренсіо Кампоманеса (глава ФІДЕ у 1982-1995 рр.) до Аркадія Дворковіча. Він перебуває під їхнім контролем.

Чи намагалися співробітники КДБ завербувати вас? Може, й намагалися, але я цього не усвідомлював, бо маю дуже сильні принципи, і я завжди зберігав свою незалежність. У мене свої ідеали, і я ніколи не пожертвую свободою робити те, що я вважаю за потрібне, заради вигоди, яку може запропонувати ця "корпорація"", – сказав Каспаров в інтерв'ю Prosport .

Зазначимо, що очолює міжнародну шахову федерацію (ФІДЕ) Аркадій Дворкович – громадянин Росії, який був заступником голови уряду Дмитра Медведєва.

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Раніше ми розповідали, що російські гросмейстери не хочуть виступати під прапором своєї країни. Сім шахістів із Росії не збираються повертатися на свою батьківщину. Причина одна – неприйняття війни, яку розв'язала путінська Росія.