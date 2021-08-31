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Фіаско за півтори години. Марта Костюк програла на US Open

Любомир Луканюк
31 серпня, 20:15
19-річна українська тенісистка Марта Костюк вилетіла з одиночного розряду US Open, але продовжить виступ в парі з Даяною Ястремською

Українська тенісистка Марта Костюк / Фото: Reuters

Уже перший раунд Відкритого чемпіонату США з тенісу став каменем спотикання для української тенісистки Марти Костюк.

На старті турніру "Великого шолома" наша спортсменка зустрілася з представницею Греції Марією Саккарі. І за півтори години програла в двох сетах – 4:6, 3:6.

Але на цьому US Open для Костюк не закінчився. Марта продовжить виступи в парному розряді, де зіграє в дуеті з Даяною Ястремською.

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Раніше ми писали, що українська тенісистка Еліна Світоліна без особливих проблем пройшла до другого кола US Open.

У матчі першого кола українка обіграла Ребекку Маріно з Канади – 6:2, 6:3.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна успішно стартувала на турнірі US Open, перемігши єгиптянку Майар Шериф.

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