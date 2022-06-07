Фіаско чемпіонів світу: Франція продовжує провалюватися у Лізі націй

Хорватія та Франція розписали нічию

Вчора у Лізі націй відбулися поєдинки першої групи у дивізіоні А. Особлива увага була прикута до гри у Спліті, де зустрічалися фіналісти останнього чемпіонату світу – Хорватія та Франція.

Статус турніру вплинув на стартові склади. Хорвати залишили на лавці Пашаліча, Крамаріча та Влашича, французи взагалі з основного складу з перших хвилин запустили лише Павара та Кімпембе.

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Гра проходила без жодної переваги однієї з команд. На початку другого тайму гості відкрили рахунок. Бен-Йеддер вивів Рабьо віч-на-віч з воротарем суперника і хавбек Ювентуса реалізував момент.

Команда Дешама ледь не довела матч до перемоги, але її плани порушив Крамаріч, який вийшов на заміну. Андрія збили у штрафному майданчику французів і сам постраждалий впевнено пробив з "точки".

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ХОРВАТІЯ – ФРАНЦІЯ 1:1

Голи: Крамаріч, 83 (пен.) – Рабьо, 52

Франція продовжує залишатися без перемог у Лізі націй. У першому турі команда Дідьє Дешама сенсаційно поступилася вдома данцям (1:2).

До речі, самі скандинави продовжили переможну ходу. Поєдинок у Відні стартував аж на годину пізніше через проблеми з електрикою на арені. Це зіграло на руку гостям, які домінували у першому таймі та пішли на перерву з перевагою в рахунку (відзначився Хейбьєрг).

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Австрія зрівняла рахунок зусиллями Шлагера, проте Данія змогла вирвати перемогу наприкінці завдяки пострілу Ларсена. Тепер саме команда Каспера Хьюлманд виглядає фаворитом на вихід у "фінал чотирьох".

АВСТРІЯ – ДАНІЯ 1:2

Голи: Шлагер, 67 – Хейбьєрг, 28, Ларсен, 84