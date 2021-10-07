Фаворит конкурсу Містер Олімпія помер за добу до старту турніру

Петерсон професійно почав займатися бодібілдінгом чотири роки назад

Чотириразовий призер конкурсу бодібілдерів Містер Олімпія Джордж Петерсон помер в 37 років. Трагедія сталася напередодні старту турніру.

Петерсона виявили мертвим у номері готелю члени його команди. Напередодні Джордж виглядав абсолютно здоровим, в останньому відео в соцмережах він розповів про свою дієту і тренування.

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Джордж Петерсон професійно почав займатися бодібілдінгом в 2017 році. У 2019-му переміг на конкурсі Arnold Classic в дисципліні Classic Physique. У 2020 році завоював бронзову нагороду на конкурсі Містер Олімпія і вважався одним з головних претендентів на перемогу в цьому році.

Турнір Містер Олімпія-2021 пройде з 7 по 10 жовтня в американському Орландо.