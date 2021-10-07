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Фаворит конкурса Мистер Олимпия умер за сутки до старта турнира

Любомир Луканюк
7 октября, 16:45
Американский бодибилдер Джордж Петерсон умер в 37 лет. Его считали фаворитом одного из самых престижных соревнований мира

Петерсон профессионально начал заниматься бодибилдингом четыре года назад

Четырехкратный призер конкурса бодибилдеров Мистер Олимпия Джордж Петерсон умер в 37 лет. Трагедия произошла накануне старта турнира.

Петерсона обнаружили мертвым в номере гостиницы члены его команды. Накануне Джордж выглядел совершенно здоровым, в последнем видео в соцсетях он рассказал о своей диете и тренировках.

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Джордж Петерсон профессионально начал заниматься бодибилдингом в 2017 году. В 2019-м победил на конкурсе Arnold Classic в дисциплине Classic Physique. В 2020 году завоевал бронзовую награду на конкурсе Мистер Олимпия и считался одним из главных претендентов на победу в этом году.

Турнир Мистер Олимпия-2021 пройдет с 7 по 10 октября в американском Орландо.

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