Фарс заради грошей! Божевільний етап Формули-1 в Бельгії

Гонку в Бельгії зупинили червоними прапорами

Вперше за сім років етап чемпіонату Формули-1 не був завершений. Гран-прі Бельгії перетворили на формальність, що не сподобалося навіть гонщикам.

Що сталося

Гонка в Бельгії довгий час відкладалася через сильний дощ. А коли пілотам дали старт, то проїхали вони всього три кола. І то не всі. Після цього дирекція прийняла рішення не відновлювати заїзд через погану видимість.

І навіть в цій короткій гонці Серхіо Перес примудрився розбити болід.

Хто переміг

Згідно з регламентом Формули-1, очки не присуджуються, якщо лідер гонки проїхав два кола або менше.

У Бельгії організатори зупинили гонку, як тільки Макс Ферстаппен, який лідирував, три рази перетнув відсічення закінчення кола.

Отже, переможцем Гран-прі став Ферстаппен, друге місце зайняв Джордж Расселл, третє – Льюїс Хемілтон.

Реакція чемпіонів

"Гроші вирішують все. Сьогодні був фарс. Два кола для старту гонки – це сценарій для грошей, щоб кожен отримав свої. Думаю, вболівальники повинні отримати свої назад, тому що, на жаль, вони не побачили те, за що платили", – заявив семиразовий чемпіон Льюїс Хемілтон.

"Це жарт, так? Що ми зробили сьогодні, щоб виграти? Я не знаю", – слова чотириразового чемпіона Себастьяна Феттеля.

Хто лідер

До кінця чемпіонату ще дев'ять гонок.

Топ-5 загального заліку

Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 202,5 очка; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 199,5; Ландо Норріс (Макларен) – 113; Валттері Боттас (Мерседес) – 108; Серхіо Перес (Ред Булл) – 104.

Що далі

Наступний Гран-прі Формули-1 пройде 5 вересня в Нідерландах.