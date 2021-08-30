Фарс ради денег! Безумный этап Формулы-1 в Бельгии

Гонку в Бельгии остановили красными флагами
Впервые за семь лет этап чемпионата Формулы-1 не был завершен. Гран-при Бельгии превратили в формальность, что не понравилось даже гонщикам.
Что произошло
Гонка в Бельгии долгое время откладывалась из-за сильного дождя. А когда пилотам дали старт, то проехали они всего три круга. И то не все. После этого дирекция приняла решение не возобновлять заезд из-за плохой видимости.
И даже в этой короткой гонке Серхио Перес умудрился разбить болид.
Кто победил
Согласно регламенту Формулы-1, очки не присуждаются, если лидер гонки проехал два круга или меньше.
В Бельгии организаторы остановили гонку, как только лидировавший Макс Ферстаппен три раза пересек отсечку окончания круга.
Таким образом, победителем Гран-при стал Ферстаппен, второе место занял Джордж Расселл, третье – Льюис Хэмилтон.
Реакция чемпионов
"Деньги решают все. Сегодня был фарс. Два круга для старта гонки — это сценарий для денег, чтобы каждый получил свои. Думаю, болельщики должны получить свои назад, потому что, к сожалению, они не увидели то, за что платили", – заявил семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.
"Это шутка, да? Что мы сделали сегодня, чтобы выиграть? Я не знаю", – слова четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.
Кто лидер
До конца чемпионата еще девять гонок.
Топ-5 общего зачета
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 202,5 очка
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 199,5
- Ландо Норрис (Макларен) — 113
- Валттери Боттас (Мерседес) — 108
- Серхио Перес (Ред Булл) — 104
Что дальше
Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 5 сентября в Нидерландах.