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Фарс ради денег! Безумный этап Формулы-1 в Бельгии

Любомир Луканюк
30 августа, 10:10
Из-за сильного дождя Гран-при Бельгии вышел очень коротким. Победитель Макс Ферстаппен проехал всего три круга, а организаторов раскритиковали легенды Ф-1

Гонку в Бельгии остановили красными флагами

Впервые за семь лет этап чемпионата Формулы-1 не был завершен. Гран-при Бельгии превратили в формальность, что не понравилось даже гонщикам.

Что произошло

Гонка в Бельгии долгое время откладывалась из-за сильного дождя. А когда пилотам дали старт, то проехали они всего три круга. И то не все. После этого дирекция приняла решение не возобновлять заезд из-за плохой видимости.

И даже в этой короткой гонке Серхио Перес умудрился разбить болид.

Кто победил

Согласно регламенту Формулы-1, очки не присуждаются, если лидер гонки проехал два круга или меньше.

В Бельгии организаторы остановили гонку, как только лидировавший Макс Ферстаппен три раза пересек отсечку окончания круга.

Таким образом, победителем Гран-при стал Ферстаппен, второе место занял Джордж Расселл, третье – Льюис Хэмилтон.

Реакция чемпионов

"Деньги решают все. Сегодня был фарс. Два круга для старта гонки — это сценарий для денег, чтобы каждый получил свои. Думаю, болельщики должны получить свои назад, потому что, к сожалению, они не увидели то, за что платили", – заявил семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

"Это шутка, да? Что мы сделали сегодня, чтобы выиграть? Я не знаю", – слова четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Кто лидер

До конца чемпионата еще девять гонок.

Топ-5 общего зачета

  1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 202,5 очка
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 199,5
  3. Ландо Норрис (Макларен) — 113
  4. Валттери Боттас (Мерседес) — 108
  5. Серхио Перес (Ред Булл) — 104

Что дальше

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 5 сентября в Нидерландах.

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