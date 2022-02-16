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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Фантастична розв'язка наприкінці матчу: гол Мбаппе приніс перемогу ПСЖ

Сергій Шаховець
16 лютого, 00:21
Парі Сен-Жермен обіграв Реал завдяки голу Мбаппе на останній компенсованій хвилині

Мбаппе – герой матчу ПСЖ – Реал / Фото: Reuters

У центральному матчі дня зустрічалися ПСЖ та мадридський Реал. Ми вели онлайн матчу ПСЖ – Реал із докладним описом усіх ключових моментів.

Поєдинок проходив при повній перевазі господарів поля. За весь матч гості жодного разу не завдали удару у ствыр воріт Доннарумми.

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Ключовим моментом міг стати епізод на 62 хвилині поєдинку. Захисник Реала Карвахаль зніс у підкаті Мбаппе і арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота мадридців.

До точки підійшов Ліонель Мессі, але удар володаря "Золотого м'яча-2021" у фантастичному стрибку відбив Тібо Куртуа.

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Матч так і йшов до нульової нічиєї, але на 4-й компенсованій хвилині Мбаппе вирвав перемогу для ПСЖ. Француз отримав пас п'ятою від Неймара, обіграв двох суперників, вийшов віч-на-віч з воротарем і холоднокровно переграв Куртуа.

Мінімальна перемога ПСЖ 1:0. Доля путівки до четвертьфіналу вирішиться у столиці Іспанії.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

ПСЖ – Реал Мадрид – 1:0.

Гол: 90+4, Мбаппе

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Кімпембе, Маркіньюс, Нуну Мендеш, Верратті, Паредес, Данилу Перрейра (Гейє, 87), Мбаппе, Ді Марія (Неймар, 72), Мессі.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Едер Мілітау, Алаба, Менді, Кроос, Модріч (Вальверде, 82), Каземіру, Бензема (Бейл, 87), Асенсіо (Родрігу, 72), Вінісіус Жуніор (Азар, 82).

ОГЛЯД МАТЧУ

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Реал – ПСЖ пройде в Мадриді 9 березня.