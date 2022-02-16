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Фантастическая развязка в концовке матча: гол Мбаппе принес победу ПСЖ

Сергей Шаховец
16 февраля, 00:21
Пари Сен-Жермен обыграл Реал благодаря голу Мбаппе на последней компенсированной минуте

Мбаппе - герой матча ПСЖ - Реал / Фото: Reuters

В центральном матче дня встречались ПСЖ и мадридский Реал. Мы вели онлайн матча ПСЖ – Реал с подробным описанием всех ключевых моментов.

Поединок проходил при подавляющем преимуществе хозяев поля. За весь матч гости ни разу не нанесли удар в створ ворот Доннаруммы.

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Ключевым моментом мог стать эпизод на 62-й минуте поединка. Защитник Реала Карвахаль снес в подкате Мбаппе и арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота мадридцев.

К точке подошел Лионель Месси, но удар обладателя "Золотого мяча-2021" в фантастическом прыжке отбил Тибо Куртуа.

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Матч так и шел к нулевой ничьей, но на 4-й компенсированной минуте Мбаппе вырвал победу для ПСЖ. Француз получил пас пяткой от Неймара, обыграл двух соперников, вышел один на один с вратарем и холоднокровно переиграл Куртуа.

Минимальная победа ПСЖ 1:0. Судьба путевки в четвертьфинал решиться в столице Испании.

Лига чемпионов, 1/8 финала

ПСЖ – Реал Мадрид – 1:0.

Гол: 90+4, Мбаппе

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньюс, Нуну Мендеш, Верратти, Паредес, Данилу Перрейра (Гейе, 87), Мбаппе, Ди Мария (Неймар, 72), Месси.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Эдер Милитау, Алаба, Менди, Кроос, Модрич (Вальверде, 82), Каземиру, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родригу, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).

ОБЗОР МАТЧА

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ Реал — ПСЖ пройдет в Мадриде 9 марта.