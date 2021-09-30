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Фаната посадили до в'язниці за расистську образу футболіста в Facebook

Олександр Трикіша
30 вересня, 19:28
Футбольний уболівальник з Англії Саймон Сілвуд отримав вісім тижнів тюремного ув'язнення за невдалий жарт в Facebook. Він стверджував, що помилково написав образливе слово

Фанат покараний за расистську образу / Фото: REUTERS

50-річний Саймон Сілвуд образив темношкірого гравця Вест Бромвіча Ромейна Соєрса після поразки улюбленої команди з рахунком 0:5.

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Після гри Сілвуд написав, що Соєрс повинен виграти нагороду "Золотий бабуїн" за аналогією з "Золотим м'ячем" (Baboon d'Or – Ballon d'Or).

Підсудний стверджував, що він мав намір написати "Золотий шут", (Buffoon d'Or), проте неправильно написав перше слово, а потім його гаджет виправив його на "baboon".

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Але поліції вдалося довести, що помилка була неможлива, тому він був визнаний винним у відправці образливого повідомлення відповідно до Закону про комунікації, пише dailymail.

У четвер Сілвуд був поміщений до в'язниці і був засуджений до виплати 500 фунтів стерлінгів як компенсації гравцеві. А Вест Бромвіч заборонив вболівальнику відвідувати матчі команди до кінця життя.

Раніше ми писали, що 13-річний уболівальник довго не зможе ходити на футбол. Юний фанат вибіг на поле під час відбіркового матчу ЧС-2022, щоб зробити фото з Мемфісом Депаєм. Тепер п'ять років він не зможе відвідувати стадіон.

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