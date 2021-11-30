Фанат ляснув журналістку по дупі у прямому ефірі в день боротьби з насильством над жінками

Грета Беккалья стала жертвой насилля / Фото: Колаж: Сьогодні

Грета виступала у прямому ефірі після завершення зустрічі. У цей момент у неї за спиною стадіон залишали вболівальники і один із фанатів Фіорентини нахабно шльопнув журналістку по дупі і пішов далі.

Дівчина тільки змогла вигукнути йому слідом: "Вибачте, ви не можете цього робити!" Але хлопець не відреагував.

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Після цього інциденту Беккалья подала скаргу, злочинця вже встановили. Ним виявився 43-річний Андреа Серрані.

"Те, що зі мною сталося, неприпустимо. Його вчинок потрапив на відео, кожен може це побачити, але, на жаль, таке трапляється з багатьма іншими жінками.

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Чому не було ніякої реакції? Усі його бачили, але ніхто нічого не сказав. Мені було боляче, я була там безпорадною", – зізналася після того, що сталося журналістка.

Примітно, що цими вихідними в Італії проходила кампанія на підтримку боротьби з насильством над жінками. Навіть Андрій Шевченко взяв участь, вийшовши на матч із розмальованим обличчям.