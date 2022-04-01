Європейське визнання. Українська баскетболістка серед найкращих на континенті

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Euroleague Women

В Україні йде другий місяць війни, але українські спортсмени продовжують гідно заявляти про себе в Європі та світі.

Найкраща українська баскетболістка Аліна Ягупова вкотре підтверджує свій статус на міжнародному рівні. Разом зі своїм турецьким клубом Фенербахче вона пробилася у фінал чотирьох жіночої Євроліги. А тепер Ягупову обрано до першої п'ятірки найкращих баскетболісток сезону.

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Ягупова серед найкращих в Європі / Фото: Euroleague Women

Ягупова у складі Фенербахче цього сезону Євроліги провела 16 матчів. Українка грає практично без замін, перебуваючи на майданчику майже 35 хвилин за поєдинок. За цей час Ягупова у середньому набирає 16,2 очка; робить 5,3 підбирання та віддає 5,4 передачі за гру.

Аліна Ягупова в поєдинку за Фенербахче / Фото: FIBA

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Аліна Ягупова / Фото: FIBA

Крім цього, Ягупова претендує на звання MVP-сезону (найкраща баскетболістка жіночої Євроліги). Цей титул Ягупова вже завойовувала двічі – у 2020 та 2021 роках. Таким чином, українка претендує на третє визнання поспіль.