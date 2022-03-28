"Це ваші нацики б'ються з вашою армією": українська спортсменка поговорила з мамою

Шинкаренко не змогла переконати маму, що в Україні російські війська / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Відома українська синхроністка, чемпіонка світу та призерка Олімпіади-2020 Аліна Шинкаренко розповіла, як для її сім'ї розпочалася війна.

Батьки Аліни живуть у Донецьку, і спортсменка боїться, що батька заберуть в армію так званої "ДНР".

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До речі, мати спортсменки відкрито підтримує російський режим.

"Ми перші дні з мамою дуже сварилися. Я одразу ж зателефонувала їй і кажу: "Мам, у нас стріляють, війна почалася". Це була 7-ма ранку. Зрозуміло, що вона ще спала: "Зараз, я новини подивлюся". Передзвонює і каже: "Все нормально, наша і ваша армії стоять на кордоні, у них нейтралітет, а це ваші нацики стріляють". Я відповіла: "Добре мам, бувай..."

У нас родичі якраз у Волновасі. 25-го числа вони перестали виходити на зв'язок. І я говорю: "Мам, там немає вже Волновахи, її розбомбили". На що вона відповідає: "Це ваші нацики б'ються з вашою армією. Ми на вас не нападали".

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"Прийшли до того, що нам нема про що одна з одною говорити", – цитує Шинкаренко сайт Трибуна.