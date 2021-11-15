16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Це страждання. Тренер англійського клубу ночував на вулиці

Любомир Луканюк
15 листопада, 14:31
Наставник Брайтона Грем Поттер взяв участь в акції на підтримку безпритульних

Грем Поттер лягає спати

Головний тренер англійського футбольного клубу Брайтон Грем Поттер спав на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці"). Вона організована на підтримку безпритульних.

Читайте також: Як безпритульний. Мільйонер Моурінью вечеряв, сидячи на вулиці

Реклама

"Не можу уявити, як це – так страждати, не маючи уявлення про те, що тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу поїж.

Бездомні – це одні з найуразливіших членів суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", – так прокоментував свою участь в акції Поттер.

Брайтон виступає в англійській Прем'єр-лізі та після 11 турів посідає сьоме місце.

46-річний Грем Поттер працює у клубі з 2019 року. До цього він визнавався найкращим тренером 2017 року у Швеції.