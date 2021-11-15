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27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Это страдания. Тренер английского клуба ночевал на улице

Любомир Луканюк
15 ноября, 14:31
Наставник Брайтона Грэм Поттер принял участие в акции в поддержку бездомных

Грэм Поттер ложится спать

Главный тренер английского футбольного клуба Брайтон Грэм Поттер спал на улице в рамках акции The Big Sleep Out ("Большой ночлег на улице"). Она организована в поддержку бездомных.

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"Не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь.

Бездомные – это одни из самых уязвимых членов общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке", – так прокомментировал свое участие в акции Поттер.

Брайтон выступает в английской Премьер-лиге и после 11 туров занимает седьмое место.

46-летний Грэм Поттер работает в клубе с 2019 года. До этого он признавался лучшим тренером 2017 года в Швеции.