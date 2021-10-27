27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 81’
Чорноморець 0
Шахтар 2
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

"Це не можна назвати втраченим часом": Джошуа назвав головну помилку в поєдинку з Усиком

Павло Василенко
27 жовтня, 20:42
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розповів про свою помилку у поєдинку з українським боксером Олександром Усиком

У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика / Фото: Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа розклав на деталі свою поразку від Олександра Усика. Джошуа налаштований відібрати в українця чемпіонські пояси та готовий для цього приїхати до Києва.

"Найочевиднішим у першому бою було вийти на ринг і використати свої природні здібності. Але через деякий час я вирішив, що хочу відмовитися від того, що я можу робити інші речі, і покращити певні області, в яких я був слабшим. Це не можна назвати втраченим часом, я зміг дізнатися про важливі речі, включаючи важливість джеба, фінтів, різницю між атакою і контратакою, я розкрив себе в боксерській науці.

Але бій із Усиком показав, що поєдинки створюють стилі, а я вибрав у цьому бою неправильний", – цитує Джошуа BoxingScene.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси.

Реклама

Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу українцеві. Оскільки в контракті було прописано обов'язковий реванш, то Джошуа виявив бажання ще раз зустрітися з Усиком.

Читайте також: