"Це не можна назвати втраченим часом": Джошуа назвав головну помилку в поєдинку з Усиком

Британський боксер Ентоні Джошуа розклав на деталі свою поразку від Олександра Усика. Джошуа налаштований відібрати в українця чемпіонські пояси та готовий для цього приїхати до Києва.

"Найочевиднішим у першому бою було вийти на ринг і використати свої природні здібності. Але через деякий час я вирішив, що хочу відмовитися від того, що я можу робити інші речі, і покращити певні області, в яких я був слабшим. Це не можна назвати втраченим часом, я зміг дізнатися про важливі речі, включаючи важливість джеба, фінтів, різницю між атакою і контратакою, я розкрив себе в боксерській науці.

Але бій із Усиком показав, що поєдинки створюють стилі, а я вибрав у цьому бою неправильний", – цитує Джошуа BoxingScene.