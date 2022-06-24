Це дно, бро! Серіал про зірку футболу – найгірший в історії

Фільм про Поля Погби б'є антирекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
17 червня на Amazon Prime вийшов документальний серіал про відомого французького півзахисника Поля Погба. Фільм називається The Pogmentary та розповідає про роки футболіста в Манчестер Юнайтед. Раніше Ліонель Мессі знявся у серіалі.
За перший тиждень від дня виходу серіалу його середній рейтинг на IMDb становить 1/10 на основі шести тисяч відгуків. Це найгірший серіал в історії сервісу!
У своїх рецензіях фанати називають Погба найпереоціненішим гравцем із величезним его. Багато хто зазначає, що замість зйомок серіалу краще б він старанніше тренувався і приносив користь своїй команді на полі, а не займався особистим брендом.
Полю Погба 29 років. Дорослу кар'єру він розпочинав у Манчестер Юнайтед. Потім чотири сезони відіграв за Ювентус і знову повернувся до МЮ. Клуб викупив його контракт за 105 млн євро. З манкуніанцями півзахисник виграв Кубок ліги та Лігу Європи.
Манчестер Юнайтед оголосив про те, що Погба залишить клуб 30 червня як вільний агент.
За збірну Франції Поль Погба провів 91 матч та забив 11 голів. Найпам'ятніший – у фіналі ЧС-2018 у ворота Хорватії.
З національною командою Погба ставав чемпіоном світу, вигравав Лігу націй та був другим на Євро-2016. До речі, нещодавно у Погба вкрали золоту медаль ЧС-2018.