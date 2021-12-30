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Це буде битва на віки! Ломаченку знайшли мегакрутого суперника

Любомир Луканюк
30 грудня, 21:18
Знаменитий британський боксер Тоні Беллью вважає, що промоутерам слід у 2022 році організувати бій між Василем Ломаченком та Джервонтою Девісом

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Беллью розповів, що наступного року хоче побачити поєдинок між володарем регулярного титулу WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом та колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком.

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"Це великий бій для легкої ваги. Він може зробити ім'я Девіса найгучнішим у боксі, якщо Джервонта переможе Василя Ломаченка. Якщо його влаштують у 2022 році, то ви побачите битву на віки. Мені подобаються обидва бійці, і в поєдинку між Ломаченком та Девісом дуже багато стояло б на кону", – цитує Беллю fightnews.info.

Ломаченко переміг Коммі і тепер хоче бою з Камбососом / Фото: Getty Images

Джервонта Девіс / Фото: Getty Images

Раніше Тоні Беллю заявив, що Олександру Усику не варто довго затримуватися у суперважкому дивізіоні.

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