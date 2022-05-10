Це божевілля. Стало відомо, скільки грошей заробить у МанСіті Голанд

Холанд заробить у МанСіті нечувані гроші / Фото: Reuters

Наступного сезону норвезький вундеркінд Ерлінг Голанд підкорюватиме Туманний Альбіон. За повідомленням The Telegraph, сумарні витрати Манчестер Сіті за перехід Голанда становитимуть 250 мільйонів євро.

Норвежець підпише п'ятирічний контракт, згідно з яким він заробить 125 мільйонів євро, або 25 млн на рік. Ця цифра включає саму зарплату та бонуси.

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Ерлінг Голанд

Ще 75 млн євро дістанеться дортмундській Борусії – саме ця сума прописана в контракті Голанда зі "джмелями".

І нарешті 50 млн отримають агенти та представники норвезького бомбардира.

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Офіційно про трансфер мають повідомити до кінця тижня. У понеділок, за повідомленнями ЗМІ, Голанд пройшов медобстеження у Брюсселі.

Зазначимо, що цього сезону Голанд забив 28 голів і зробив 7 асистів у 29 матчах за Боруссію. За збірну Норвегії форвард забив 15 м'ячів у 17 поєдинках. Приголомшлива статистика!

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Раніше ми повідомляли, як Ерлінг Голанд підтримав Україну. Норвежець взяв участь у благодійному матчі з Динамо та зустрівся з вихованцем "біло-синіх", який залишив Україну через агресію Росії.