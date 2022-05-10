Это безумие. Стало известно, сколько денег заработает в МанСити Холанд

Холанд заработает в МанСити баснословные деньги / Фото: Reuters

В будущем сезоне норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд будет покорять Туманный Альбион. По сообщению The Telegraph, суммарные затраты Манчестер Сити за переход Холанда составят 250 миллионов евро.

Норвежец подпишет пятилетний контракт, согласно которому он заработает 125 миллионов евро, или 25 млн в год. Это цифра включает саму зарплату и бонусы.

Реклама

Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS

Еще 75 млн евро достанется дортмундской Боруссии – именно эта сумма прописана в контракте Холанда с "шмелями".

И наконец 50 млн получат агенты и представители норвежского бомбардира.

Реклама

Официально о трансфере должны сообщить до конца недели. В понедельник, по сообщениям СМИ, Холанд прошел медобследованиев Брюсселе.

Отметим, что в текущем сезоне Холанд забил 28 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах за Боруссию. За сборную Норвегии форвард забил 15 мячей в 17 поединках. Потрясающая статистика!

Реклама

Ранее мы сообщали, как Эрлинг Холанд поддержал Украину. Норвежец принял участие в благотворительном матче с Динамо и встретился с воспитанником "бело-синих", который покинул Украину из-за агрессии России.