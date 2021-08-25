Є срібло! На Паралімпіаді-2020 плавець Коль виграв другу медаль для України

Антон Коль срібний медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Getty Images

Другу медаль для України на Паралімпійських іграх в Токіо приніс плавець Антон Коль.

31-річний спортсмен відразу боровся у фіналі на дистанції 100 м. (спина) за медаль Ігор. Його головними суперниками були ізраїльтянин Іяд Шалабі і італієць Франческо Беттелла.

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Українець почав заплив третім, але потім збільшив швидкість і на фініші йому зовсім трохи не вистачило до "золота". Перемогу здобув ізраїльтянин Шалабі, який виграв у Антона менше ніж 0.3 секунди.

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Антон Коль – паралімпійєц з Нікополя. Він чотириразовий призер чемпіонатів світу, триразовий призер чемпіонатів Європи з параплавання.

Паралімпійські ігри в Токіо – другі в кар'єрі Антона. Раніше він виграв дві бронзові медалі на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро на дистанції 50 метрів і 100 метрів на спині.

Нагадаємо, сьогодні на Паралімпійських іграх в Токіо першу медаль для збірної України виграла фехтувальниця Євгенія Бреус. У сутичці за бронзу українка була сильнішою за спортсменку з Угорщини.