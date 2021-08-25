Перша медаль України на Паралімпіаді-2020! "Бронза" в активі фехтувальниці

Українська фехтувальниця завоювала першу нагороду для збірної України

Першу медаль на Паралімпіаді-2020 завоювала Євгенія Бреус / Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх в Токіо українка Євгенія Бреус в сутичці за "бронзу" була сильнішою спортсменки з Угорщини. Це перша медаль збірної України на Паралімпіаді-2020.

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Євгенія Бреус виступила в бронзовому фіналі жіночої шаблі (категорія А – до якої відносяться спортсмени, які добре контролюють тіло і рухи тулуба).

На Іграх-2020 Бреус почала виступи з поразки в першому матчі кваліфікаційного раунду. Потім українка виграла наступні три поєдинки і пройшла в плей-офф.

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В 1/8 фіналу українська фехтувальниця впевнено перемогла представницю ПКР – 15:7, потім вибила фехтувальницю з Китаю – 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над грузинкою Ніно Тібілашвілі- 12:15. Вікторія отримала місце в матчі за "бронзу".

Суперницею Бреус була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини. Українка змогла повести в рахунку з початку матчу і в підсумку перемогла 15:10. "Бронза" в активі України!