Є перше "золото"! Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк на Олімпійських іграх в Токіо завоював золоту нагороду! У фіналі змагань у ваговій категорії до 87 кг українець зустрічався з Віктором Лорінцем

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Перший період Лорінц виграв з рахунком 0:1. На початку другого періоду Жан пішов в атаку і заробив бал, а потім провів відразу два прийоми в партері і вийшов вперед 5:1.

Після цього українець не дав жодного шансу супернику бодай скоротити відставання! Україна завоювала перше "золото" в Токіо, а Беленюк після "срібла" в Ріо-2016 став олімпійським чемпіоном!

На шляху до фіналу Беленюк здолав серба Зураба Датунашвілі, Башира Сід Асара з Алжиру, Івана Хуклека з Хорватії.

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зАзначимо, що Беленюк раніше заявляв, що після Олімпіади-2020 завершить спортивну кар'єру і зосередиться на політиці. Жан є депутатом Верховної Ради України.



Жан Беленюк з "сріблом" Ріо-2016. Фото: AFP

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.