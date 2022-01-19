"Є велика проблема". Підручний розповів, що заважає виборювати високі місця

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У четвер, 20 січня, в італійському Антгольці стартує сьомий етап Кубка світу з біатлону. У програмі першого дня змагань індивідуальна чоловіча гонка на 20 км – це найдовша дистанція у сучасному біатлоні.

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Оскільки гонки в Антгольці стануть останніми перед Іграми в Пекіні, тренерський штаб української команди вирішив провести ротацію складу і поберегти сили спортсменів. Так, лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку, а замінить його Тарас Лесюк.

"Фізично добре почуваюся– сказав Підручний. – В Обергофі були певні проблеми зі стрільбою. У Рупольдінгу у персьюті не вдалося знову себе реалізувати, але там причини були у фізичному стані, тому думаю, і стрільба через це не пішла. Стан був дуже важким. А в естафеті та спринті все виходило добре, і у фізичному плані теж, тому задоволений тими гонками.

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

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Це одна з моїх великих проблем: якщо один день дуже добре пробіжу, на наступний мені важко відновити форму, і це часто заважає боротися за високі позиції. Те саме було в Естерсунді. Проблеми із відновленням є. Тим більше, мені вже не 20 років: раніше легше було переварювати", – сказав Підручний у коментарі Суспільному.

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Таким чином, індивідуальну гонку в Антгольці Україна проведе у наступному складі: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

Артем Прима / Фото: Reuters

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Програма 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія, 20 – 23 січня.