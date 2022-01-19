18 января 22:00 Онлайн
Брайтон 1
Челси 1
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

"Есть большая проблема". Пидручный рассказал, что мешает бороться за высокие места

Сергей Шаховец
19 января, 17:35
Старты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце станут последними для основы сборной Украины по биатлону перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В четверг, 20 января, в итальянском Антхольце стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. В программе первого дня соревнований индивидуальная мужская гонка на 20 км – это самая длинная дистанция в современном биатлоне.

Читайте также: Тихий ужас перед Олимпиадой: Украина провалила мужской персьют в биатлоне

Реклама

Поскольку гонки в Антхольце станут последними перед Играми в Пекине, тренерский штаб украинской команды принял решение провести ротацию состава и поберечь силы спортсменов. Так, лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку, а заменит его Тарас Лесюк.

Тарас Лесюк выступил лучше других украинцев в спринте

"Физически хорошо чувствую себя, – сказал Пидручный. – В Оберхофе были определенные проблемы со стрельбой. В Рупольдинге в персьюте не удалось снова себя реализовать, но там причины были в физическом состоянии, поэтому думаю, и стрельба из-за этого не пошла. Состояние было очень тяжелым. А в эстафете и спринте все получалось хорошо, и в физическом плане тоже, поэтому доволен теми гонками.

Дмитрий Пидручный попал в ТОП-10 в спринтерской гонке / Фото: Getty Images

Реклама

Это одна из моих больших проблем: если один день очень хорошо пробегу, на следующий мне трудно восстановить форму, и это часто мешает бороться за высокие позиции. То же было в Эстерсунде. Проблемы с восстановлением есть. Тем более мне уже не 20 лет: раньше легче было переваривать", – сказал Пидручный в комментарии Суспильному.

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Таким образом, индивидуальную гонку в Антхольце Украина проведет в следующем составе: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Артем Прима / Фото: Reuters

Реклама

Программа 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Антхольц-Антерсельва, Италия, 20 – 23 января.

  • 20 января, 15:15 – индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
  • 21 января, 15:15 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
  • 22 января, 13:50 – масс-старт, мужчины, 15 км
  • 22 января, 16:00 – эстафета, женщины, 4х6 км
  • 23 января, 13:15 – эстафета, мужчины, 7,5 км
  • 23 января, 16:15 – масс-старт, женщины, 12,5 км