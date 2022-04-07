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Ще одна військова база? Російські виродки знищили стадіон, де грала збірна України

Сергій Шаховець
7 квітня, 18:05
Внаслідок обстрілу російсько-фашистських військ постраждала спортивна арена в Ірпені

Орки знищили стадіон в Ірпені / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

28 березня місто Ірпінь було звільнено Збройними силами України від російських орків. Але після себе орда залишила лише смерть та розруху.

Від варварських дій рашистів постраждав затишний стадіон "Чемпіон" в Ірпені, де свої матчі проводили юнацькі та жіночі збірні України.

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Фотографії злочинів російських фашистів опублікував у Facebook керівник управління освіти та науки Ірпінської міської ради Олег Білорус.

"Сьогодні я не міг відійти від шоку після того, як побачив наш стадіон. Це просто жах. На полі я нарахував щонайменше дванадцять "прильотів" та ще шість – у трибуни та підтрибунні приміщення.

Ось чим цим виродкам заважав стадіон? Це була наша гордість, тут займалося спортом стільки дітей… Просто сльози на очах…" – розповів Олег Білорус.

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Раніше повідомляли, що російські війська повністю зруйнували стадіон імені Юрія Гагаріна в Чернігові. Як прокоментував варварство орків ексфутболіст Десни Андрій Домбровський, російські фашисти знайшли там собі якусь "військову базу" і випустили по стадіону п'ять-шість ракет.

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На превеликий жаль, це не єдиний спортивний об'єкт в Україні, який постраждав від агресії Російської Федерації.

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