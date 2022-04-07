Еще одна военная база? Российские ублюдки уничтожили стадион, где играла сборная Украины

Орки уничтожили стадион в Ирпене / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

28 марта город Ирпень был освобожден Вооруженными силами Украины от российских орок. Но после себя орда оставила только смерть и разруху.

От варварских действий рашистов пострадал уютный стадион "Чемпион" в Ирпене, где свои матчи проводили юношеские и женские сборные Украины.

Реклама

Фотографии преступлений российских фашистов опубликовал в Facebook руководитель управления образования и науки Ирпенского городского совета Олег Белорус.

"Сегодня я не мог отойти от шока после того, как увидел наш стадион. Это просто ужас. На поле я насчитал по меньшей мере двенадцать "прилетов" и еще шесть – в трибуны и подтрибунные помещения. Вот чем этим ублюдкам мешал стадион? Это была наша гордость, здесь занимались спортом столько детей… Просто слезы на глазах…", – рассказал Олег Белорус.

Реклама

Ранее мы сообщали, что российские войска полностью разрушили стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове. Как прокомментировал варварство орок экс-футболист Десны Андрей Домбровский, русские фашисты нашли там для себя какую-то "военную базу" и выпустили по стадиону пять-шесть ракет.

Реклама

К огромному сожалению это не единственный спортивный объект в Украине, который пострадал от агрессии Российской Федерации.