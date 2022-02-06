6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ще одна втрата на Олімпіаді. Українська біатлоністка захворіла на коронавірус

Сергій Шаховець
6 лютого, 15:23
Жіноча збірна України з біатлону втратила ще одну спортсменку – Дар'я Блашко отримала позитивний тест на COVID-19

Дар'я Блашко / Фото: biathlon.com.ua

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться друга біатлонна гонка. На превеликий жаль, на старт змагання не зможе вийти Дар'я Блашко. Українська біатлоністка здала два поспіль тести на коронавірус і вони виявилися позитивні, повідомляє biathlon.com.ua.

Спортсменку перевели в режим ізоляції, і вона не зможе взяти участь у завтрашній індивідуальній гонці, незважаючи на те, що у старт-листі вона заявлена під 79-м номером.

Реклама

Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

Для виходу з режиму ізоляції необхідно здати два тести з інтервалом не менш ніж 24 години, і мати негативний результат.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус відразу після прибуття в Пекін і була відправлена на карантин.

Реклама

Олена здала позитивний тест на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що українські біатлоністи провалили естафетну гонку на Олімпійських іграх у Пекіні. З 20 команд, що стартували, "синьо-жовті" фінішували на 13-му місці.

Жіноча індивідуальна гонка на 15 км з біатлону відбудеться 7 лютого. Початок – об 11:00.