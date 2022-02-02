Ще один трансфер "на вихід". Динамо продало захисника до європейського клубу

Артем Шабанов – гравець Фехервара / Фото: ФК "Фехервар"

Київське Динамо та угорський Фехервар досягли угоди про повноцінний трансфер Артема Шабанова, повідомляє офіційний сайт Динамо.

29-річний захисник виступатиме в одній команді з українцями Богданом Лєднєвим, Іваном Петряком та Євгеном Макаренком.

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Сума трансферу не повідомляється. За даними сайту Transfermarkt вартість футболіста становить 1,2 млн. євро.

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Артем Шабанов перейшов до Динамо з донецького Олімпіка у січні 2018 року. У складі "біло-синіх" універсальний захисник зіграв 77 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Є в ігровій кар'єрі Шабанова і легіонерський досвід. У сезоні 2020/21 він виступав на правах оренди у варшавській Легії.

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За національну збірну України футболіст зіграв два поєдинки.

Зазначимо, що в зимове трансферне вікно київське Динамо продало в Евертон Віталія Миколенка. Крім того, в оренду пішли Владислав Супряга, Ерік Рамірес та Богдан Лєднєв.

Миколенко – новачок Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Водночас, самі кияни ще не підписали жодного нового футболіста.