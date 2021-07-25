Ще один претендент на медалі від України провалився на Олімпіаді-2020

Срібний призер Олімпіади-2016 в стрільбі з гвинтівки Сергій Куліш провалився на Іграх в Токіо, не зумівши пробитися навіть у фінал. Така ж доля спіткала і Олега Царькова

Олег Царьков і Сергій Куліш провалили Олімпіаду в Токио

В Україні сподівалися на медаль у кульовій стрільбі, де у нас виступав призер Ріо Куліш і фіналіст тієї Олімпіади Царьков. Але обидва представники нашої країни провалилися в кваліфікації.

У кваліфікації Куліш набрав 623,5 бала і посів 29-е місце. Царьков з 621.0 бала став 40-м.

Олімпійське золото в цій дисципліні завоював 20-річний американець Вільям Шейнер, який встановив при цьому олімпійський рекорд. Інші два місця на п'єдесталі дісталися китайцям – 16-річному Ліхао Шену і 25-річному Хаожань Яну.

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Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд)

Лиха Шен (Китай) – 250,9

Хаожань Ян (Китай) – 229.4

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.