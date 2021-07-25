Еще один претендент на медали от Украины провалился на Олимпиаде-2020

Олег Царьков и Сергей Кулиш провалили Олимпиаду в Токио
В Украине надеялись на медаль в пулевой стрельбе, где у нас выступал призер Рио Кулиш и финалист той Олимпиады Царьков. Но оба представителя нашей страны провалились в квалификации.
В квалификации Кулиш набрал 623,5 балла и занял 29-е место. Царьков с 621.0 балла стал 40-м.
Олимпийское золото в этой дисциплине завоевал 20-летний американец Уильям Шейнер, установивший при этом олимпийский рекорд. Другие два места на пьедестале достались китайцам – 16-летнему Лихао Шэну и 25-летнему Хаожань Яну.
- Уильям Шейнер (США) – 251.6 (олимпийский рекорд)
- Лихао Шэн (Китай) – 250.9
- Хаожань Ян (Китай) – 229.4
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.
Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.
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