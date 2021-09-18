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Львів --
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Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Шахтар --
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Брюгге --
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Ще два золота і срібло! Українські веслувальники штампують медалі на чемпіонаті світу в Данії

Сергій Шаховець
18 вересня, 15:15
Ще три нагороди завоювала збірна України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное в Данії

Українська збірна завоювала 4 золоті медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное / Фото: Федерація каное України

Друге золото на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное виграла каное-четвірка у складі Віталій Вергелес / Андрій Рибачок / Юрій Вандюк / Тарас Міщук .

Наші хлопці фінішували першими на дистанції 500 м – 1.31,20.

Третє золото на ЧС завоювала байдарка-четвірка у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна.

Українці перемогли на дистанції 500 м з часом 1.20,19. Наші веслувальники на 0,4 секунди випередили бронзових призерів Олімпійських ігор – збірну Словаччини.

Це перша медаль української чоловічої байдарки в олімпійському виді програми чемпіонату світу!

Срібну медаль для збірної України завоювала Людмила Лузан.

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Дворазова медалістка Олімпіади-2020 взяла участь у фіналі змагань на каное-одиночках на дистанції 500 метрів.

Українка була на фініші другою з часом 2.05,77, поступившись переможниці Марії Маільярд з Чилі всього 0,68 секунди.

Бронзова медаль у білоруської спортсменки Олени Ноздрьової.

Неймовірний успіх української команди на чемпіонаті світу! Так би на Олімпіаді!

Раніше ми повідомляли, що український дует Людмили Лузан та Анастасії Четверикова завоював золоту нагороду на чемпіонаті світу-2021 з веслування на байдарках і каное. Це перший такий успіх збірної України після золота легендарного Юрія Чебана на ЧС в 2014 році.

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова завоювали золото на чемпіонаті світу на байдарках і каное / Фото: Федерація каное України

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