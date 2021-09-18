Еще два золота и серебро! Украинские гребцы штампуют медали на чемпионате мира в Дании

Украинская сборная завоевала 4 золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ / Фото: Федерация каноэ Украины

Второе золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ выиграла каноэ-четверка в составе Виталий Вергелес / Андрей Рыбачок / Юрий Вандюк / Тарас Мищук.

Наши парни финишировали первыми на дистанции 500 м – 1.31,20.

Третье золото на ЧМ завоевала байдарка-четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина.

Украинцы победили на дистанции 500 м с временем 1.20,19. Наши гребцы на 0,4 секунды опередили бронзовых призеров Олимпийских игр – сборную Словакии.

Это первая медаль украинской мужской байдарки в олимпийском виде программы чемпионата мира!

Серебряную медаль для сборной Украины завоевала Людмила Лузан.

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Двукратная медалистка Олимпиады-2020 приняла участие в финале соревнования на каное-одиночках на дистанции 500 метров.

Украинка была на финише второй с временем 2.05,77, уступив победительнице Марии Маильярд из Чили всего 0,68 секунды.

Бронзовая медаль у белорусской спортсменки Елены Ноздревой.

Невероятный успех украинской команды на чемпионате мира! Так бы на Олимпиаде!

Ранее мы сообщали, что украинский дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой завоевал золотую награду на чемпионате мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ. Это первый такой успех сборной Украины после золота легендарного Юрия Чебана на ЧМ в 2014 году.