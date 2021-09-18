18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Еще два золота и серебро! Украинские гребцы штампуют медали на чемпионате мира в Дании

Сергей Шаховец
18 сентября, 15:15
Еще три награды завоевала сборная Украины на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании

Украинская сборная завоевала 4 золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ / Фото: Федерация каноэ Украины

Второе золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ выиграла каноэ-четверка в составе Виталий Вергелес / Андрей Рыбачок / Юрий Вандюк / Тарас Мищук.

Наши парни финишировали первыми на дистанции 500 м – 1.31,20.

Третье золото на ЧМ завоевала байдарка-четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина.

Украинцы победили на дистанции 500 м с временем 1.20,19. Наши гребцы на 0,4 секунды опередили бронзовых призеров Олимпийских игр – сборную Словакии.

Это первая медаль украинской мужской байдарки в олимпийском виде программы чемпионата мира!

Серебряную медаль для сборной Украины завоевала Людмила Лузан.

Реклама

Двукратная медалистка Олимпиады-2020 приняла участие в финале соревнования на каное-одиночках на дистанции 500 метров.

Украинка была на финише второй с временем 2.05,77, уступив победительнице Марии Маильярд из Чили всего 0,68 секунды.

Бронзовая медаль у белорусской спортсменки Елены Ноздревой.

Невероятный успех украинской команды на чемпионате мира! Так бы на Олимпиаде!

Ранее мы сообщали, что украинский дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой завоевал золотую награду на чемпионате мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ. Это первый такой успех сборной Украины после золота легендарного Юрия Чебана на ЧМ в 2014 году.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на чемпионате мира на байдарках и каноэ / Фото: Федерация каноэ Украины

Реклама