Відверта зйомка зірки ММА: відео та фото

Рейчел Остович / Фото: Instagram

30-річна уродженка Гаваїв Рейчел Остович продовжує набирати популярності в соцмережах, у перервах між поєдинками викладаючи пікантні кадри в Instagram.

Проте цього разу Остович, схоже, перевершила за відвертістю усі попередні показники.

Брюнетка поділилася з 822 тисячами фоловерів кадром з еротичної фотосесії та відео, як відбувалися самі зйомки.

"У казки не вірте, але ми маємо наші фантазії", – написала у своєму пості Рейчел.

Зазначимо, що не так давно Остович влаштувала бійку на голих кулаках з іншою секссимволкою MMA Пейдж Ванзант – поєдинок тривав усі три раунди і завершився перемогою Рейчел одноголосним рішенням суддів.