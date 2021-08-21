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Йому асистував Фігу: Срна зіграв за команду легенд в компанії президента УЄФА

Олександр Трикіша
21 серпня, 16:31
Легендарний футболіст Шахтаря, а зараз директор з футболу в донецькому клубі Даріо Срна взяв участь у виставковому матчі за участю знаменитостей зі світу футболу

Даріо Срна у компанії легенд світового футбола - Фернандо Йерро і Луїша Фігу / Фото: Instagram

Поєдинок був приурочений до 25-річчя Молодіжних спортивних ігор, що стали найбільшим аматорським спортивним заходом в Європі.

За команду амбассадорів та друзів YSG виступили Даріо Срна, президент УЄФА Александер Чеферін, а також Звонімір Бобан, Предраг Міятович, Маріо Станіч, Луїш Фігу, Фернандо Йерро, Максвелл, Флоран Малуда та інші

Команди провели 2 тайми по 20 хвилин на міні-футбольному майданчику зі штучним покриттям. Діти перемогли зірок з рахунком 5:4.

Перший гол в матчі забив Александер Чеферін, а Даріо Срна в кінцівці відзначився дублем з передач Малуда і Фігу. Завершився ж захід фотосесією учасників і глядачів з футболістами, пишеться на сайті Шахтаря.

До речі, в березні Срна взяв участь у благодійному матчі у допомогу постраждалим від землетрусу в Хорватії.

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